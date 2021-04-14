بدأت الحلقة الأولى من مسلسل «هجمة مرتدة»، بالعودة لعام 2007، بإلقاء القبض على أحد العملاء الأجانب للمخابرات المصرية في أحد دول شرق أوروبا، ويدعى «ديفيد»، ويقوم فريق مراقبته بإبلاغ المخابرات المصرية، فيما يقابل الضابط «رفعت» المسؤول الأمني لأحد السفارات الأجنبية بمصر، ويبلغه بطلب ترحيل عدد من الدبلوماسيين بهذه السفارة لثبوت تورطهم بأعمال تجسسية، وضبط أجهزة تصنت ولاسلكية معهم.

بينما يلقى القبض على الشاب المصري «سيف العربي» الذي يعمل بأحد المطاعم بالعراق لشخص يدعى «الحاج عبدالسلام»، وذلك بعد اقتحام القوات الأمريكية فرح كان يشرف على الطعام به، حيث تم به تبادل إطلاق نار بين القوات الأمريكية وعناصر لتنظيم القاعدة.

وبعد ذلك تدخلت صديقة أمريكية لـ«سيف العربي»، مستغلة علاقتها بأحد ضباط المخابرات الأمريكية، فيما يقوم عدد من الأشخاص المجهولين بوضع أجهزة تصنت وكاميرات بشقة «دينا»، والتي تعمل بمنظمة السلام وحوار الأديان بأحد الدول الأوروبية، بينما يرد للمخابرات المصرية معلومات عن نية تنظيم القاعدة للتوسع وزرع عناصر لها على أرض سيناء.

«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، يوسف عثمان، قيس شيخ نجيب، مايان السيد، نورا عبدالرحمن، خالد أنور، شروق ايمن، ندى موسى، سلمى طارق، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، شمم الحسن، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.