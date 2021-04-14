السفير التشيكي في البحر الأحمر لتعزيز التعاون السياحي

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أمس الاثنين، بديوان عام المحافظة، السفير يان فوليك، سفير التشيك بمصر ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والتشيك من خلال التواصل الثقافي والسياحي بين مدينتي الغردقة والعاصمة التشيكية براغ.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير التشيكي والوفد المرافق له ، معرباً عن سعادته بتواجده بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر، متمنياً له إقامة ممتعة بالمدينة الساحلية.

كما استعرض المحافظ الإمكانات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التي تعتمد عليها المحافظة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحري والجوى والتي أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوى العالمي.

ومن ناحية أخرى أبدى السفير التشيكي سعادته بزيارة مدينة الغردقة، موجها الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها بالبحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لزيادة أعداد السائحين التشيك بالمحافظة الساحلية، موجهاً الدعوة لسيادة المحافظ لزيارة التشيك.