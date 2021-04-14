مفوض إفريقيا للأمن يبحث قضايا الإرهاب والاستقرار السياسي في عدد من الدول

أجرى مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، مباحثات مع سفير أثيوبيا والمندوب الدائم في الاتحاد الأفريقي فرانسيسكو خوسيه دا كروز، التي تطرقت إلى قضايا تعزيز الحكم الرشيد والسلام والاستقرار ومكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب في إفريقيا، ومناقشة الوضع في منطقة البحيرات الكبرى.



في غضون ذلك، أعرب مفوض الاتحاد الأفريقي "أديوي" عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاربعاء للسيدة دوريس مبومو مديرة منظمة إنقاذ الطفولة، عن تجديد التزامه بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة وتعزيز تنفيذ القرارات الحالية في هذا الشأن.



وأشار إلى أنه لا تزال حماية حقوق ورفاهية الأطفال في مناطق النزاع من الاولويات الأساسية على أجندة عمله كمفوض للأمن.



على جانب آخر، استقبل "أديوي" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا كوبيش، فيما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان السلام والاستقرار في ليبيا.



وأكد "أديوي" على اهتمام الاتحاد الافريقي بملف دعم المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي والعمل بالدستور ودفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا.