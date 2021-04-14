سلة الأهلي تتعاقد مع محترف أمريكي جديد

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أنهت إدارة النادي الأهلي تعاقدها مع المحترف الأمريكي لفريق كرة السلة أليكس يونج بالتراضي بعد موسمين قضاهم مع الفريق.

واتفق الأهلي مع يونج على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وسيتم إقامة حفل لتوديعه يوم الخميس المقبل بمقر النادي بالجزيرة.

وفي نفس الشأن أنهت الإدارة الاتفاق مع صانع الألعاب الأمريكي دونوفان جاكسون لاعب فريق كوكيير تورون البولندي السابق لاستكمال الموسممع الفريق والمشاركة في المرحلة النهائية لدوري السوبر وكأس مصر.

ومن المقر أن يصل اللاعب الذي يلعب بمركز ١ ، ٢ مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة قادما من تركيا لتوقيع العقد والانضمام لتدريبات الأهلي.