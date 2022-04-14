سحب عرض الاستحواذ على هيرميس يهبط بالبورصة

انعكست أنباء سحب بنك أبوظبي الأول، عرض الاستحواذ غير الملزم على المجموعة المالية هيرميس، على أداء البورصة سلبا، اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.6%، ووصل إلى مستوى 10679 نقطة.

وأعلن بنك أبوظبي الأول صباح اليوم الخميس، سحب عرض الاستحواذ المحتمل على حصة أغلبية في المجموعة المالية "هيرميس" المصرية.

وكان البنك، قد قدم في فبراير الماضي، عرضا غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، المدرجة في البورصة المصرية.

وقال بنك أبو ظبي الأول، في بيان لبورصة أبو ظبي: "بعد الدراسة المتأنية، وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية، قرر البنك سحب العرض غير الملزم في 9 فبراير بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس، إحدى شركات الخدمات المالية، والمدرجة في بورصة مصر".

وتراجع سهم هيرمس بنسبة 20%.