وزير خارجية تركيا يدعو لإعادة العلاقات الطبيعية مع مصر ويرجح إمكانية تبادل السفراء

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع مصر، مرجحا إمكانية تبادل السفراء معه.

وقال تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة «إن.تي.في» التركية، التي نشرت جزءا من تصريحاتهه عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: «علينا تطبيع العلاقات مع مصر.. وقد نقوم بتبادل السفراء معها».

وأكد وزير الخارجية التركي، أن «هناك اقتراحات لإجراء لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، ولكن لم يتضح بعد موعد اللقاء».

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الشهر الماضي، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع مصر.

لكن وزير الخارجية سامح شكري عبّر في الشهر ذاته، عن قلق مصر من سياسات تركيا التوسعية في المنطقة، وقال «شكري» إن مصر لا ترى سببا يدفع تركيا للوجود عسكريا في ليبيا وسوريا والعراق.

وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية، لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين، التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.

وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات، في شهر مايو الماضي، بالعاصمة القاهرة، بينما استضافت تركيا في سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.