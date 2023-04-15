الحوثيون: استقبال 250 أسيرا في مطار صنعاء الدولي بعد إطلاق سراحهم

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية، أنها استقبلت اليوم الجمعة، 250 أسيرا بعد إطلاق سراحهم في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها.



وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "استقبلنا الدفعة الأولى من صفقة رمضان عدد 250 من أبطالنا المحررين".



وأكد المرتضى، أن يوم غد السبت ستصل الدفعة الثانية "عدد 350 من أبطالنا في سجون السعودية والساحل الغربي في محافظة تعز، (جنوب غرب البلاد)".



وفي سياق متصل، رحبت الولايات المتحدة، بتبادل نحو 900 محتجز على خلفية الصراع في اليمن.



وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، في بيان "تفخر واشنطن بدعم هذه العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في توطيد الهدنة السارية الآن لأكثر من عام، ما يساعد على تهيئة الظروف لسلام أكثر ديمومة".



وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى مع الحوثيين، بعد وصول طائرتين إلى مطاري صنعاء وعدن، ضمت إطلاق سراح 320 أسيرا من الجانبين".



وفي 20 مارس الماضي، جرى توقيع اتفاق بين الحكومة والحوثيين، للإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، بعد مشاورات عقدت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.