تقرير: قراصنة يهاجمون مواقع بنوك وشركة بريد إسرائيلية

أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "أنونيموس سودان"، اليوم الجمعة، عن شن سلسلة من الهجمات الإلكترونية، على مواقع عدة بنوك وشركة البريد الإسرائيلية، مما تسبب في تعطل بعض تلك المواقع عن العمل، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

ووفقا لبيان أصدرته المجموعة، استهدف الهجوم شركة البريد الإسرائيلية - بعد يوم واحد فحسب من إعلان الشركة على صفحتها على موقع التواصل (فيسبوك)، عن تصديها لهجوم إلكتروني سابق كان قد استهدفها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها مجموعة "أنونيموس سودان" هجوما إلكترونيا ضد هدف إسرائيلي.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، نفذت المجموعة هجوما إلكترونيا ضد عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي (شيك بوينت). وفي نفس اليوم، تعرضت مواقع العديد من الجامعات الكبرى في إسرائيل للهجوم من قبل نفس المجموعة، وتعطلت لعدة ساعات.