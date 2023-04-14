جودوي كروز يحقق انتصارا مثيرا أمام أرسنال ساراندي في الدوري الأرجنتيني

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حقق فريق جودوي كروز انتصارا مثيرا أمام أرسنال ساراندي وتغلب عليه 3 / 2، اليوم الجمعة، في المرحلة الحادية عشر من الدوري الأرجنتيني الممتاز.

وأنهى أرسنال ساراندي الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله أدريان سبورلي في الدقيقة 38 .

وفي الشوط الثاني، تعادل جودوي كروز بهدف للاعب دييجو رودريجيز سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 62 ثم تقدم أرسنال ساراندي مجددا بهدف أحرزه سانتياجو تولوزا في الدقيقة 66 .

بعدها حسم جودوي كروز المباراة لصالحه بهدفين سجلهما فيليبي بينيا بيافور لاعب أرسنال ساراندي (بالخطأ في مرمى فريقه) وتاديو الليندي في الدقيقتين 76 و79 .

وارتفع رصيد جودوي كروز بذلك إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد أرسنال ساراندي عند ثماني نقاط في المركز السابع والعشرين قبل الأخير.