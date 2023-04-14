تحرير 26 محضرا وضبط 3 مخابز للتصرف فى 57 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الرقابة على الأسواق وردع المخالفين من خلال الحملات الرقابية والتموينية على مدار الساعة.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أن مديرية التموين بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير 14 محضرا متنوعا فى مجال المخابز بناحية مركزى إيتاي البارود ودمنهور وذلك على النحو التالى:

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، ومخبزين قاما بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و5 مخابز لقيامهم بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبز قام بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجار مراجعة وجود مبيعات وهمية له من عدمه، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبناحية كفرالدوار أسفرت حملة مماثلة عن تحرير 12 محضرا متنوعا فى مجال المخابز، على النحو التالى: ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، ومخبز قام بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 33 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، ومخبز قام بتجميع كمية من الدقيق قدرها 5 شكائر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.