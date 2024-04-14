مجموعة قرصنة إيرانية تخترق أنظمة رادار عبرية وتهدد الإسرائيليين: أمامكم 10 ثوانٍ للهروب

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن مجموعة قرصنة إيرانية اخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأرسلت مئات الآلاف من رسائل التهديد النصية إلى الإسرائيليين.

وزعمت المجموعة التي تحمل اسم «حنظلة»، أنها اخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى إسرائيليين، وحذرتهم بالقول: «أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح الأنظمة»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست».

ونشرت «حنظلة» بيانا على شبكات التواصل الاجتماعي، أكدت فيه اختراق دفاعات الرادار الإسرائيلية.

وكان الإعلان، الذي تمت مشاركته عبر «تليجرام» قليل التفاصيل، لكنّه أكد على نجاحه الكبير، مما قد يقوّض الأمن القومي الإسرائيلي، وكرر المهاجمون في رسالتهم: «أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح أنظمة الرادار».

وقالت مجموعة «حنظلة» إنها أرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى الإسرائيليين، تحثهم فيها على معارضة حكومتهم ودعم إيران، وشملت هذه الرسائل أيضا تهديدات لإسرائيل.

وذكرت الرسائل الموجهة للإسرائيليين: «سيدفع الناس ثمن جرائم وحماقات قادتكم، ليس هناك شك في أن قادتكم سوف يندمون على هذه المغامرات الحمقاء، اخلوا المدن لعلكم تواجهون ضررا أقل! ولا تترددوا ولا تناموا، فإن فرصة الهروب أقل من 10 ثواني، وربما يتم اختيار مدينتكم لقصفها».

وتزامنت عملية الاختراق مع الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي تضمن إطلاق مسيرات وصواريخ ردا على هجوم إسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق.