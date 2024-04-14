وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الثلاثاء خفض التصعيد وقضايا الأمن بالشرق الأوسط

دعا جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالأتحاد الأوروبي، إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد غد الثلاثاء، في الوقت الذي أشعل فيه هجوم إيران غير المسبوق على إسرائيل المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال بوريل في منشور على تطبيق إكس، تويتر سابقا، اليوم الأحد إن "هدفننا هو المساهمة في خفض التصعيد، واستتباب الأمن في المنطقة."

ويُذكر أن إيران شنت، لأول مرة في التاريخ الإيراني، هجوما مباشرا على إسرائيل عدوها اللدود خلال ليل السبت / الأحد .

وجاء هذا الهجوم ردا على قتل ضباط إيرانيين رفيعي المستوي في سوريا، في غارة جوية يُشتبه أن إسرائيل شنتتها في وقت سابق هذا الشهر على أحد المبانى التابعة للسفارة الإيرانية بدمشق.