قال الفنان كريم عبد العزيز، إن أصعب لحظة في حياة «حسن الصباح» هي قتل نجله «الحسين»، موضحا أنها كانت ‏مرحلة فاصلة في رحلة حسن الصباح سواء على المستوى الشخصي أو لشباب الدعوة أو لزوجته.‏

وكشف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، عن ‏طلبه من المخرج بيتر ميمي تصوير مشهد قتل «الحسين» مرة واحدة دون إعادة، قائلا: «أنا صدقت اللحظة.. وصورت ‏المشهد مرة واحدة ولم يعاد».‏

وأوضح أن تصوير المسلسل استغرق عامين ونصف وشمل أماكن مثل مالطا وكازاخستان، لافتا أنه اضطر للحفاظ على ‏لحيته طيلة هذه السنوات خلال فترة التصوير. ‏

وعبر «عبد العزيز» عن صعوبة إنتاج الأعمال التاريخية، لا سيما أن مسلسل «الحشاشين» كان أولى تجاربه التاريخية، ‏مشيرا إلى اعتماده على قراءة جميع الآراء والمعلومات المتاحة عن فرقة الحشاشين في مصر وخارجها لتكوين ‏الشخصية.‏

‏ وتابع: «مفيش حاجة كتبت عن فرقة الحشاشين أو عرضت من أعمال تسجيلية و برامج وآراء في مصر وخارجها لم ‏أقرأها، كلها قرأتها، وشاهدت صورة شخصية حسن الصباح وهي صورة واحدة قديمة مرسومة بالفحم». ‏

وأشار إلى أن الأعمال التاريخية تتطلب وقتًا أطول للتحضير والإنتاج، قائلا: «العمل استمر سنتين في التصوير، كان ‏ممكن نصور أسبوع ونقف شهر، وكان من المفترض عرضه في رمضان 2023؛ لكن أعمال بهذا الحجم تحتاج ديكور ‏وملابس وجرافيك ومونتاج ووقت طويل غير الأعمال العادية».‏