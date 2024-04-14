 كريم عبد العزيز: مشهد قتل «الحسين» صور مرة واحدة.. ومفيش حاجة كتبت عن الحشاشين لم أقرأها ‏ - بوابة الشروق
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كريم عبد العزيز: مشهد قتل «الحسين» صور مرة واحدة.. ومفيش حاجة كتبت عن الحشاشين لم أقرأها ‏

محمد شعبان
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 1:32 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 1:33 ص

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن أصعب لحظة في حياة «حسن الصباح» هي قتل نجله «الحسين»، موضحا أنها كانت ‏مرحلة فاصلة في رحلة حسن الصباح سواء على المستوى الشخصي أو لشباب الدعوة أو لزوجته.‏
وكشف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، عن ‏طلبه من المخرج بيتر ميمي تصوير مشهد قتل «الحسين» مرة واحدة دون إعادة، قائلا: «أنا صدقت اللحظة.. وصورت ‏المشهد مرة واحدة ولم يعاد».‏
وأوضح أن تصوير المسلسل استغرق عامين ونصف وشمل أماكن مثل مالطا وكازاخستان، لافتا أنه اضطر للحفاظ على ‏لحيته طيلة هذه السنوات خلال فترة التصوير. ‏
وعبر «عبد العزيز» عن صعوبة إنتاج الأعمال التاريخية، لا سيما أن مسلسل «الحشاشين» كان أولى تجاربه التاريخية، ‏مشيرا إلى اعتماده على قراءة جميع الآراء والمعلومات المتاحة عن فرقة الحشاشين في مصر وخارجها لتكوين ‏الشخصية.‏
‏ وتابع: «مفيش حاجة كتبت عن فرقة الحشاشين أو عرضت من أعمال تسجيلية و برامج وآراء في مصر وخارجها لم ‏أقرأها، كلها قرأتها، وشاهدت صورة شخصية حسن الصباح وهي صورة واحدة قديمة مرسومة بالفحم». ‏
وأشار إلى أن الأعمال التاريخية تتطلب وقتًا أطول للتحضير والإنتاج، قائلا: «العمل استمر سنتين في التصوير، كان ‏ممكن نصور أسبوع ونقف شهر، وكان من المفترض عرضه في رمضان 2023؛ لكن أعمال بهذا الحجم تحتاج ديكور ‏وملابس وجرافيك ومونتاج ووقت طويل غير الأعمال العادية».‏

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