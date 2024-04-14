قال الفنان كريم عبد العزيز، إن أصعب لحظة في حياة «حسن الصباح» هي قتل نجله «الحسين»، موضحا أنها كانت مرحلة فاصلة في رحلة حسن الصباح سواء على المستوى الشخصي أو لشباب الدعوة أو لزوجته.
وكشف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، عن طلبه من المخرج بيتر ميمي تصوير مشهد قتل «الحسين» مرة واحدة دون إعادة، قائلا: «أنا صدقت اللحظة.. وصورت المشهد مرة واحدة ولم يعاد».
وأوضح أن تصوير المسلسل استغرق عامين ونصف وشمل أماكن مثل مالطا وكازاخستان، لافتا أنه اضطر للحفاظ على لحيته طيلة هذه السنوات خلال فترة التصوير.
وعبر «عبد العزيز» عن صعوبة إنتاج الأعمال التاريخية، لا سيما أن مسلسل «الحشاشين» كان أولى تجاربه التاريخية، مشيرا إلى اعتماده على قراءة جميع الآراء والمعلومات المتاحة عن فرقة الحشاشين في مصر وخارجها لتكوين الشخصية.
وتابع: «مفيش حاجة كتبت عن فرقة الحشاشين أو عرضت من أعمال تسجيلية و برامج وآراء في مصر وخارجها لم أقرأها، كلها قرأتها، وشاهدت صورة شخصية حسن الصباح وهي صورة واحدة قديمة مرسومة بالفحم».
وأشار إلى أن الأعمال التاريخية تتطلب وقتًا أطول للتحضير والإنتاج، قائلا: «العمل استمر سنتين في التصوير، كان ممكن نصور أسبوع ونقف شهر، وكان من المفترض عرضه في رمضان 2023؛ لكن أعمال بهذا الحجم تحتاج ديكور وملابس وجرافيك ومونتاج ووقت طويل غير الأعمال العادية».