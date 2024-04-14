 إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في منطقة أطفيح بالجيزة - بوابة الشروق
الأحد 14 أبريل 2024 11:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في منطقة أطفيح بالجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أبريل 2024 - 11:07 ص

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك