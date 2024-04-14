أكد سعد سمير، لاعب سيراميكا كليوباترا أن محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور التركي حذر لاعبي النادي الأهلي بعد التعاقد مع رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال سعد سمير في تصريحات عبر القناة الأولى: "رينيه فايلر من أفضل المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الأهلي، لأنه كان يعمل بجدّ".

وأضاف: "محمود حسن تريزيجيه حذرنا من فايلر، وقال لي إن تعامله صعبًا، ولذلك بعض اللاعبين كانوا لا يحبونه بسبب شخصيته الصعبة ولا ينظر للعامل الإنساني".

وتابع: "تركيز فايلر يكون على العمل والاجتهاد، والإصابة في وتر أكيلييس حرمتني من الاستمرار في لعب المباريات معه".

وأتم سعد سمير تصريحاته قائلًا: "صالح جمعة يملك موهبة كبيرة، كنت أتمنى أن يسير بشكل أفضل مع الأهلي، وهو في أسوأ حالاته أفضل لاعبين كُثر في فرق الدوري المصري".