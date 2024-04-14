الصحة الفلسطينية: 464 شهيدا و4800 مصاب في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 464 مواطنًّا وإصابة 4800 آخرين، في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في بيان، اليوم الأحد، إنّ 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب نحو 60 آخرين، غالبيتهم برصاص قوات الاحتلال والمستعمرين الحي، بينهم 10 إصابات بحالة خطيرة، منذ يوم الجمعة الماضي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن الشهداء هم الشهيد محمد عصام شحماوي (22 عاما) من طوباس، ومحمد رسول دراغمة (26 عاما) من طوباس، وجهاد عفيف صدقي أبو علية (25 عاما) من المغير، والطفل عمر أحمد حامد (17 عاما) من بيتين.

وفي قطاع غزة، يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 33,700 مواطن، وإصابة نحو 76,400 مواطن