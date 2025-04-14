الرئيس اللبناني: نزع سلاح حزب الله سيأتي من خلال الحوار وليس القوة

قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن نزع سلاح حزب الله سيأتي عبر المفاوضات وذلك في إطار استراتيجية دفاع وطني وليس عبر "القوة”

وأضاف عون في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بأن تكون الأسلحة في أيدي الدولة فقط، لكن هناك مناقشات حول كيفية تنفيذ هذا القرار.

وأوضح أن هذه المناقشات تتم في صورة "حوار ثنائي" بين الرئاسة وحزب الله.

ويتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة لتسريع نزع سلاح حزب الله ولكن هناك مخاوف داخل لبنان من أن فرض القضية يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.

وقال عون إن "السلم الأهلى خط أحمر بالنسبة لي".

وأكد عون أن الجيش اللبناني- الذي كان قائدا سابقا له- يقوم بواجبه في مصادرة الأسلحة وتفكيك المنشآت العسكرية غير المصرح بها في جنوب لبنان، كما هو موضح في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أحدث حرب بين إسرائيل وحزب الله في أواخر نوفمبر الماضي، وأحيانا في مناطق أبعد في الشمال.