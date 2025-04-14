محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره بملابس غير لائقة في مهرجان كوتشيلا بكاليفورنيا

أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بملابس وصفها كثير من المتابعين أنها "غير لائقة" في حفله الغنائي بمهرجان كوتشيلا الموسيقي والغنائي ليلة أمس في مدينة أنديو بولاية كاليفورنيا.

وظهر رمضان في حفله مرتدياً قميص قصير على شكل دوائر قصيرة باللون الذهبي، وأغلب جسمه كان عارياً، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذه الملابس غير ملائمة وغير لائقة، وذهب بعضهم لوصف هذه الملابس أنها تشبه النسائية لحد كبير، واعتبروا اختياره لهذه الملابس غير موفق على الإطلاق.

يذكر أن مهرجان كوتشيلا حدث سنوي خاص بالموسيقى والفنون يعقد بصفة دورية كل عام، ويحتوي الحدث على فنانين تبنوا العديد من الأنواع الموسيقية المختلفة بما في ذلك روك وإيندي والهيب هوب وموسيقى الرقص الإلكترونية، وغيرها من الفنون الموسيقية.

ليست المرة الأولى التي يثير فيها محمد رمضان الجدل خلال الأيام وربما الأشهر القليلة الماضية، فكان آخرها تلك المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين الفنانة ياسمين صبري في سحور سعد جوهر في موسم رمضان الماضي، عندما تعمد الرد عليها بشكل اعتبره الكثيرون غير لائق مطلقاً وهو ما جعلها تنسحب من الحفل، ثم أعلنت لاحقاً مقاضاته بالطرق القانونية، إلا أنه اعتذر لها لاحقاً عبر صفحته على الإنستجرام، وهي بدورها أعلنت سحب القضية ضده.