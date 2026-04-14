إسلام آباد تتطلع لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في أقرب وقت ممكن

تعمل باكستان على تسهيل إجراء جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن انتهت المفاوضات المتعلقة بالإنهاء المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، بدون التوصل إلى اتفاق خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وقال دبلوماسيون باكستانيون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، إن إسلام آباد تتطلع إلى استضافة المحادثات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الدبلوماسيون أن الصين ومصر والسعودية وتركيا على اتصال أيضا مع طهران وواشنطن، بعدما اقترحت الأربع دول إجراء جولة أخرى من المحادثات في إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأفادت المصادر بأن الصين - التي تعتبر حليفا وثيقا لطهران - نصحت إيران بالموافقة على إجراء مزيد من المفاوضات.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من أي من الجانبين.

وكان كبار المسئولين الأمريكيين والإيرانيين، اجتمعوا في مطلع الأسبوع بباكستان، لإجراء أعلى مستوى من المفاوضات المباشرة منذ عقود.

ولم تسفر المحادثات عن وضع خطة لما سيحدث بعد انتهاء وقف إطلاق النار الحالي المقرر لمدة أسبوعين.