الإليزيه: ماكرون وستارمر سيرأسان مؤتمراً بشأن مضيق هرمز الجمعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الرئاسة الفرنسية ⁠الثلاثاء، ‌إن الرئيس إيمانويل ​ماكرون ورئيس ⁠الوزراء البريطاني كير ستارمر ⁠سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في ​باريس الجمعة، يضم الدول الراغبة في ⁠المساهمة في ​المهمة ​الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة ‌حرية الملاحة في ​مضيق هرمز ⁠حينما تسمح ​الظروف ⁠الأمنية بذلك.

وأفاد ‌دبلوماسيان أوروبيان بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون ‌اجتماعاً عبر الفيديو الأربعاء، قبل ​اجتماع القادة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسئولية تعثر التوصل إلى اتفاق.