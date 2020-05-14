إقامة مصنع ثلج وشبكة حريق بميناء الصيد بمدينة طور سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جاري أعداد الرسومات التنفيذية والانشائية والمعمارية والمقايسة الكروكية، الخاصة بمصنع الثلج بميناء الصيد بمدينة الطور، للبدء تنفيذ المصنع بمعرفة الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميناء الصيد .

وأكد المحافظ أنه جرى التأكيد على هيئة الثروة السمكية وهيئة مواني البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من اعتماد الرسومات الخاصة بشبكة الحريق المقدمة من الجهة المنفذة للمرحلة الأولى من تطوير ميناء الصيد، والمعتمدة من استشار الادارة العامة للحماية المدنية .

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه التقى اليوم، مع الدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، للوقوف على اخر موقف لأعمال التطوير التي جرت بميناء الصيد البحري.