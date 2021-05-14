يونيفيل تدعو لضبط النفس بعد معلومات عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل

بيروت (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة جنوب لبنان"يونيفيل" اندريا تينيتي تعليقاً على تقارير إعلامية عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل أن رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول قام بالاتصال بالطرفين لحثهما على ضبط النفس.

وقال تينيتي في بيان مساء اليوم الخميس، إن رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول على اتصال بالطرفين لحثهما على أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع يونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد. وجنودنا متواجدون على الأرض ويعملون بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية".

كان مصدر أمني لبناني قد صرح إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة بجنوب البلاد باتجاه شمال إسرائيل مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر في الجيش اللبناني طلب عدم ذكر اسمه ، إنهم يشتبهون في أن الجماعات الفلسطينية وراء إطلاق الصواريخ.

من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني .

وقال الجيش إن الصواريخ سقطت في البحر المتوسط قبالة سواحل شمال إسرائيل.