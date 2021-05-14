 مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن لإنهاء الهجوم الإسرائيلي علي غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن لإنهاء الهجوم الإسرائيلي علي غزة

مجلس الامن
مجلس الامن

نشر في: الجمعة 14 مايو 2021 - 10:50 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مايو 2021 - 10:50 م
تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً من نظيره التونسي عثمان الجرندي بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية.

خلال الاتصال الذي جرى مساء اليوم بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية ثمَّن الوزير شكري جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.

ونسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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