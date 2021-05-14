قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه أدى الأئمة اليوم خطبة أول صلاة جمعة في شهر شوال بمساجد الإسكندرية، حيث جاء حديث الخطبة بعنوان "أبواب الخير في الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم"، ​بحضور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.



وأضاف خشبة أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها حافلة بكل أنواع الخير، أزمنة وأمكنة وأفعالا وسلوكيات، فحياة المسلم كلها عبادة وطاعة .



وأدى المصلون صلاة الجمعة، وسط إجراءات واحتياطات احترازية، من حيث التباعد والالتزام بالكمامات دون زحام أو حدوث مخالفات، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.