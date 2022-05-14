إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت الحكومة - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الإخبارية - إن الأعراض التي تبدو عليها طفيفة وبأنها ستخضع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

ونشرت رئيسة وزراء نيوزيلندا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لاختبار "كوفيد-19" الإيجابي الذي أجرته.

وجاءت إصابة أرديرن بعد أيام من إصابة شريكها كلارك جيفورد بالفيروس، حيث عمدت إلى عزل نفسها، منذ الأحد الماضي، وكان يفترض أن تستأنف مهامها البرلمانية بعد غد الاثنين.

ونظرا لعزل نفسها، فإن أرديرن لن تحضر اجتماعات البرلمان لمناقشة خطة الحكومة لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة يوم الاثنين والميزانية المقبلة للبلاد يوم الخميس.

وأضاف البيان الصادر عن مكتبها أن "ترتيبات السفر لمهمتها التجارية إلى الولايات المتحدة لم تتأثر في هذه المرحلة".

يذكر أن نيوزيلندا اتخذت إجراءات من الأكثر صرامة في العالم لمكافحة تفشي الجائحة في عام 2020، وسجلت 892 حالة وفاة بالفيروس، وهي من بين أدنى المعدلات في الدول المتطورة.