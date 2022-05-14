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تحدث رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو، في لقاء تلفزيوني، عن توجه بلاده إلى الشرق والعمل على بناء علاقات طويلة الأمد، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

كما تحدث غولوفتشينكو عن المصالح المشتركة لبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والتجربة البيلاروسية في التغلب على العقوبات الغربية، بالإضافة إلى الأحداث في أوكرانيا.

وأظهر رئيس الوزراء قدرته على التحدث باللغة العربية في المقابلة، بحسب ما نشر موقع رئاسة الوزراء على "تلجرام".

https://t.me/government_by/178

يذكر أن بيلاروسيا والإمارات بحثتا في وقت سابق التطوير العسكري والتعاون بينهما.

وذكرت وكالة "بيلتا": "أن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليغ فوينوف، عقد مع الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات في روسيا وبيلاروسيا (بالتزامن)، العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعا بحثا فيه التعاون العسكري".