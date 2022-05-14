قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشيخ محمد بن زايد (الذي تم انتخابه اليوم السبت رئيسًا لدولة الإمارات) تحمّل الكثير من المسؤوليات الوطنية في السنوات الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «سكاي نيوز»، أن الشيخ محمد بن زايد له خلفية عسكرية، فهو خريج الكلية العسكرية الملكية ببريطانيا، وحصل على دورات عديدة، لكن هذه الشخصية العسكرية الصارمة لها اهتمامات عديدة تضيف إلى سجل الخدمة العامة.

وأشار إلى أن بن زايد لديه اهتمام كبير بمجال التعليم، باعتباره يرى أن هذا القطاع مستقبل الإمارات، كما يهتم بمجالات أخرى عديدة مثل الصحة، مؤكدًا أن هذه الاهتمامات تدعم الرؤية المتجددة.

ولفت إلى أن انتخاب الشيخ محمد بن زايد تم من خلال انتقال سلس للسلطة وقيادة تتجدد.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعًا اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد.

وأكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارسًا أمينًا للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله عز وجل أن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.

من جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.