 ميدو: هناك لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك - بوابة الشروق
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ميدو: هناك لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 12:13 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 12:13 ص

شدد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بأن اللاعبين المقصرين لن يكون لهم مكان في الفريق بالموسم المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: «هناك لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك».

وتابع: «هناك لاعبون مستواها لا يؤهلها للتواجد داخل نادي الزمالك وهذه هي مشكلة الفريق الحالية».

وواصل: «أي لاعب لا يقم بدوره لن يكون له دور في الفريق مستقبلا».

وأتم: «هناك جلسة مع المدرب خوان كارلوس أوسوريو من أجل التحدث معه حول مشارك ة اللاعبين في مراكزهم الأساسية».


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