استقرار أسعار النفط انتظارا لتقرير أوبك وبيانات التضخم الأمريكي

حافظت أسعار النفط على مكاسبها في تعاملات اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن أوضاع السوق، مع احتمال رصد أي مؤشرات على تطورات السياسة النقدية الأمريكية في ضوء بيانات التضخم الأمريكي المنتظر نشرها غدا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأكثر من 83 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.7%، في حين تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 79 دولارا للبرميل.

وأضافت أنه مع ومع وجود مؤشرات على خفض معدلات تشغيل مصافي النفط في الولايات المتحدة وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لاستلام شحنات الخام، تتجه الأنظار نحو التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي يأتي قبل أسبوعين تقريبا من اجتماع مقرر لوزراء أوبك بهدف مراجعة السياسة الخاصة بالمنظمة.

وتتخذ أسعار النفط اتجاها تراجعيا منذ أبريل الماضي في ظل تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن ضعف اداء اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، إلى جانب تراجع احتمالات بدء تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب على خلفية عودة معدل التضخم إلى الارتفاع.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا تقريبا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.1% إلى 83.47 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنفس النسبة إلى 79.23 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل.