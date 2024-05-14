تغريم سياسي ألماني يميني متطرف بسبب استخدامه لشعار نازي محظور

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة هاله الألمانية اليوم الثلاثاء، حكما بتغريم العضو البارز في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بيورن هوكه نظرا لاستخدامه شعارا لمنظمات إرهابية ومخالفا للدستور .

وقضت المحكمة مساء اليوم بإلزام هوكه بدفع غرامة مالية بمعدل يومي يبلغ 130 يورو لمدة 100 يوم أي بإجمالي يبلغ 130 ألف يورو.

يذكر أن غرامة المعدل اليومي، وهي طريقة لتحديد قيمة الغرامات في النظام القانوني الألماني، يتم تحديدها بناء على دخل الفرد اليومي على عدد معين من الأيام.

وكان هوكه (52 عاما) نفى الاتهامات الموجهة إليه وأنه استخدم عن قصد الشعار المحظور لكتيبة العاصفة "إس ايه" وهي الجناح شبه العسكري التابع للحزب الاشتراكي القومي (النازي).

ولا يزال الحكم غير ساري المفعول بعد حيث يمكن للسياسي اليميني التقدم باستئناف على حكم المحكمة في غضون أسبوع.

وكان هوكه قال في نهاية خطاب ألقاه في مايو 2021 في مدينة ميزيبورج: "كل شيء من أجل وطننا، كل شيء من أجل سكسونيا آنهالت، كل شيء من أجل ألمانيا"؛ ويعد الجزء الثالث من هذه العبارة شعارا محظورا. وقال الادعاء إن هوكه كان على علم بذلك، وطالب بسجنه لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ.