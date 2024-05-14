الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر رجال إطفاء من 12 دولة في البؤر الساخنة لحرائق الغابات

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يعتزم الاتحاد الأوروبي نشر أكثر من 500 رجل إطفاء من 12 دولة في مواقع مهمة في أوروبا في الصيف الحالي في محاولة لمكافحة حرائق الغابات.

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، أن رجال الإطفاء سيدعمون فرق الإطفاء المحلية في كل من فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا، ودول أخرى.

وقالت المفوضية: "هذا الإجراء الاستباقي يعزز استعداد أوروبا لمكافحة حرائق العابات والتخفيف من تأثيرها المدمر على الأرواح والمنازل والبيئة".

وكان الاتحاد الأوروبي وضع خططا مماثلة لموسم حرائق الغابات في العام الماضي، ولكن على نطاق أصغر.

ولكي يكون أفضل استعدادا لمكافحة حرائق الغابات، يعتمد الاتحاد الأوروبي الآن على أسطول خاص من طائرات مكافحة الحرائق.

ويتألف هذا الأسطول من 28 طائرة وأربع مروحيات تتمركز في 10 دول من دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه في العام الماضي، تسببت حرائق الغابات في تدمير أكثر من نصف مليون هكتار من الغابات في الاتحاد الأوروبي، حيث أدى تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة.