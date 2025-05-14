مدرب بيراميدز: من الصعب أن نتوج بالدوري

أكد كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز صعوبة تتويج فريقه ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على الزمالك.

وتغلب نادي بيراميدز على مضيفه الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات المرحلة الثانية من الدوري العام.

وقال كرونسلاف يوريتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من الصعب أن تكون بطل الدوري المصري، ولأننا فريق بيراميدز فالأمر أصعب".

وأضاف المدرب الكرواتي: "نبذل جهدًا مضاعفًا من أجل المنافسة على بطولة الدوري، دون النظر لأي أمور إدارية لم تنته".

وأتم كرونسلاف يوريتشيتش تصريحاته قائلًا: "لدينا العديد من الإصابات في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، مثل رمضان صبحي ومهند لاشين".

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.