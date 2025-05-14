محافظ الإسكندرية يوجه بإظهار الشوارع بالمظهر الجمالي والحضاري استعدادا للصيف

وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بإظهار الشوارع بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بالمدينة، بالإضافة إلى إظهار خطوط مسارات السيارات التي تسهم بدورها في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية، في ضوء استعدادات محافظة الإسكندرية لموسم الصيف.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، إنهاء قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية أعمال تخطيط كوبري سيدي جابر بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق.

يشار إلى الانتهاء مسبقًا من تخطيط الاتجاهين البحري والقبلي بالكامل بداية من دوران المحروسة وحتى دوران ستانلي، وكذلك الانتهاء من تخطيط إشارات عبور مشاة (سوميد - فندق 26 يوليو - وإشارة فندق الفور سيزون).