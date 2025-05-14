قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنهم يعارضون مساعي أمريكا لإثارة الفتنة في المنطقة.

ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، أضاف قاليباف: "إيران ليست من دعاة الحرب ولكننا لسنا من الذين يستسلمون أيضًا".

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران، قائلًا إن "الأعداء يحفزونك"، معلنًا أن طهران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

وقال ترامب في كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في الرياض: "أحب الأعداء الدائمين، لكنك تحتاج أحيانًا إلى أعداء لإنجاز المهمة، وعليك القيام بها على النحو الصحيح. الأعداء يحفزونك".

وتابع قائلًا: "في الواقع، بعض أقرب أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية هم دول خضنا حروبًا ضدها في أجيال سابقة، وهم الآن أصدقاؤنا وحلفاؤنا".

وأشار ترامب إلى رغبته في "عقد صفقة مع إيران"، لكنه توعد قائلًا: "ولكن إذا رفضت قيادة إيران غصن الزيتون هذا واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة أقصى قدر من الضغط، ودفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر كما فعلت من قبل".

كما أشار إلى أنه سيتخذ "جميع الإجراءات اللازمة لمنع النظام من امتلاك سلاح نووي. لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا".

وانتهى بالقول: "ولكن مع ذلك، يمكن لإيران أن تتمتع بمستقبل أكثر إشراقًا، لكننا لن نسمح أبدًا بأن تتعرض أمريكا وحلفائها لتهديد إرهابي أو هجوم نووي. الخيار بيدهم. نريدهم حقًا أن يكونوا دولة ناجحة. نريدهم أن يكونوا دولة رائعة وآمنة وعظيمة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. هذا عرض لن يدوم للأبد. الآن هو الوقت المناسب لهم للاختيار، الآن. ليس لدينا الكثير من الوقت للانتظار".