ستارمر يصف الحرائق في ممتلكاته بالهجوم على الديمقراطية والجميع 

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لأعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، إن الحرائق العمد الأخيرة التي استهدفت ممتلكات مرتبطة به تمثل "هجوما على الجميع، وعلى الديمقراطية والقيم التي نمثلها".

وتعد تصريحات ستارمر، خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء الأسبوعية، هي الأولى له منذ أن تم الكشف عن الحرائق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأدان قادة في مجلس العموم الحرائق، بما في ذلك كيمي بادينوش من حزب المحافظين، التي وصفت الحرائق بأنها "غير مقبولة تماما".

وكانت شرطة العاصمة لندن قد ألقت، أمس الثلاثاء، القبض على شخص يبلغ من العمر 21 عاما في جنوب شرق لندن بشبهة إضرامه النيران في منزل ستارمر الخاص، وممتلكات أخرى، وسيارة مرتبطة به. ولم ترد تقارير عن إصابات نتيجة أي من الحرائق.

وقالت شرطة العاصمة إن المشتبه به تم احتجازه بتهمة إضرامه النيران عمدا بغرض تعريض الحياة للخطر بعد حريق وقع صباح أمس الأول الاثنين، وأدى إلى إتلاف باب المنزل في منطقة كنتيش تاون شمال لندن، حيث كان ستارمر وعائلته يقيمون فيه قبل انتخابه لقيادة البلاد في يوليو الماضي.