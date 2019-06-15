المنتخب يرد على حقيقة تخصيص حراسة خاصة لصلاح

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كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب حقيقة تخصيص حراسة خاصة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال معسكر الفراعنة في برج العرب استعدادا لأمم إفريقيا.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية: "غير صحيح وجود حراسة خاصة على غرفة محمد صلاح بشكل منفرد".

متابعًا "الحراسة والتامين لمعسكر منتخب مصر بالكامل وليس لمحمد صلاح وحده".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة غينيا، يوم 16 من يونيو الجاري، في أخر المباريات التجريبية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية، حيث يستهل مشواره بمواجهة زيمبابوي في الافتتاح مساء الجمعة 21 يونيو على ملعب ستاد القاهرة الدولي.