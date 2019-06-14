«سويس ري» لإعادة التأمين تطرح أسهم وحدتها في بريطانيا للاكتتاب العام

أكدت شركة "سويس ري" السويسرية العملاقة لإعادة التأمين أن وحدتها البريطانية "ري أشور" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، لإتاحة الفرصة أمامها للتوسع في مجالات التأمين على الحياة وأنظمة معاشات التقاعد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة قولها في بيان اليوم الجمعة إنه من المتوقع طرح الأسهم للاكتتاب في بورصة لندن الشهر المقبل.

وكان جون داسي، الرئيس المالي بشركة "سويس ري"، صرح في فبراير الماضي بأن قيمة "ري أشور" ستتراوح، على الأرجح، بين 3 و5ر3 مليار جنيه استرليني (8ر3 و4ر4 مليار دولار).

وذكر مارك هوجز، المدير التنفيذي للشركة، أن "طرح أسهم ري أشور للاكتتاب العام سيتيح لها فرصة تعزيز جهودها في مجالات التأمين على الحياة وأنظمة معاشات التقاعد في بريطانيا".

وفي إطار الاستعداد لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، يعتزم اثنان من كبار مستثمري "ري أشور"، وهما "ويس ري" و"مجموعة إم.إس أند إيه جي القابضة للتأمين"، زيادة رأس مال الوحدة بواقع 481 مليون جنيه استرليني، بحسب بيان صدر في وقت سابق.

وتعتزم "سويس ري" خفض حصتها في "ري أشور" من 75% في الوقت الحالي إلى أقل من 50%.

وتعاقدت "ري أشور" مع مجموعة "كريدي سويس إيه جي" لتكون الراعي الوحيد لعملية الاكتتاب العام.