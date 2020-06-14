أسامة هيكل: خطط عودة السياحة والطيران هدفها الأساسي الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن الخطط التي وضعتها الدولة لعودة الطيران والسياحة اعتبارا من أول يوليو المقبل كان العامل الرئيسي فيها هو الحفاظ علي صحة المواطنين والسائحين على قدم سواء وهي مسألة أساسية، مضيفا أن جميع الخطط تتميز بالمرونة الكافية بحيث يتم الحفاظ على صحة المواطنين والسائحين وأيضا صحة العاملين في قطاعي الطيران والسياحة.

وقال هيكل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن الإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بعودة الطيران والسياحة تعادل ذات الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع الدول التي ستعيد فتح مطاراتها مرة أخرى.

وأوضح هيكل أنه تم خلال اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي الإعلان عن مجموعة من القرارات من بينها عودة السياحة والطيران أول يوليو المقبل، مضيفا أن هناك بعض الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها بمجرد فتح الباب للسياحة والطيران خلال 15 يوما من الآن.