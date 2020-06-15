موريتانيا تتسلم مساعدة مغربية للتصدي لكورونا

تسلمت الحكومة الموريتانية اليوم الأحد، بمطار نواكشوط الدولي مساعدة طبية من المغرب لمواجهة جائحة كورونا وخاصة في الجوانب الوقائية.

وقد تسلم المساعدة وزير الصحة الموريتانية الدكتور محمد نذيرو ولد حامد من السفير المغربي بنواكشوط حميد شباط.

وهذه المساعدة المغربية هي جزء من مساعدات قرر المغرب تقديمها لـ 15 دولة أفريقية.

ووصلت طائرتان مغربيتان إلى مطار نواكشوط تحملان كميات من أدوية كلوروكين، وأزيتروميسين المستخدمين في علاج المصابين بفيروس كورونا وكمامات وأقنعة واقية وأغطية للرأس وسترات طبية ومطهرات كحولية.

وقال السفير المغربي بموريتانيا إن المساعدات الموجهة للدول الأفريقية تتكون من حوالى ثمانية ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.

وأوضح شباط أن جميع المنتجات والمعدات الواقية التي تتكون منها المساعدات الطبية المرسلة للدول الأفريقية، تم تصنيعها في المغرب وتتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.