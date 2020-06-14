ثلاثي هجومي يقود بلباو أمام أتلتيكو مدريد

أعلن جايزكا جاريتانو، المدير الفني لأثليتك بلباو تشكيل فريقه الذي يواجه أتلتيكو مدريد في الثانية عصر اليوم الأحد على ملعب سان ماميس، في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أثليتك بلباو على النحو التالي:

يوناي سيمون

أندير كابا – يراي ألفاريز – إينيجو مارتينيز – يوري برشيتشي

داني جارسيا – يوناي لوبيز – إيكر مونيان

إنياكي ويليامز – راؤول جارسيا – إينيجو كوردوبا

ويحتل أثليتك بلباو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس برصيد 45 نقطة.