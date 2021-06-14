بغداد: برامج خاصة لتأهيل العوائل العائدة من مخيم «الهول» في سوريا

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، أن الوزارة تنسق مع الأمم المتحدة للعمل على تأهيل العوائل القادمة من مخيم "الهول" في سوريا.

وقالت في بيان صحفي، إن "العراقيين الذين اختيروا بشكل خاص من مخيم الهول والذين حاصرتهم عصابات داعش أو فروا منها، تم إيواؤهم مؤقتا في مركز (جدعة1 للتأهيل المجتمعي) في نينوى من أجل سلامتهم".

وأضافت، أن "وزارة الهجرة تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال هذه الفترة الانتقالية، على تأهيلهم من خلال برامج خاصة".

وأشارت جابرو، إلى أن "الهدف الأساسي هو التعافي وإعادة التأهيل على المدى الطويل لتلك العوائل".

وتابعت، أن "عملية إعادة العراقيين من معسكر الهول تسري بشكل متزامن مع الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة بشأن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية على نطاق واسع أثناء هجماتها على مناطق شاسعة من العراق، فضلا عن مساءلة الجناة".

وحذر مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس الماضي، من ترك العراقيين في مخيم "الهول" بسوريا دون معالجة أوضاعهم.

وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي عراقي لـRT، أن العوائل التي نقلت من مخيم "الهول" في سوريا إلى العراق، ليست عوائل تنظيم "داعش".