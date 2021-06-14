العناني: تحالف كندي إنجليزي لإعداد استراتيجية إعلامية سياحية بقيمة 90 مليون دولار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أعلى إيرادات تم تحقيقها في مجال السياحة كان خلال عام 2019 وبلغت 13 مليار دولار، بزيارة 13 مليون سائح خلال هذا العام.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن عائد السياحة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيه صفر، موضحًا أنه منذ الأول من يوليو عام 2020 وحتى العشرة أيام الأخيرة بلغ عدد السائحين 3.5 مليون سائح خلال تلك الفترة، بما يعادل 350 ألف سائح في الشهر، والذي يمثل 35% من المعدلات الطبيعية لمصر قبل كورونا.

وأوضح أن إيراد السياحة يصل إلى مليار دولار في الشهر الواحد خلال الفترة الماضية، ذاكرًا أن حجم الخسارة في القطاع ما يقرب من 6 إلى 7 مليار دولار خلال الجائحة.

وأشار إلى التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لإعداد استراتيجة إعلامية سياحية، مضيفًا أنه تسلم مسودة الدراسة الخاصة بالاستراتيجية أمس، لدراستها واستلامها رسميًا في يوليو، ليتم التعاقد بعدها مع شركة منفذة للاستراتيجية.

وذكر أنه تم رصد 90 مليون دولار للحملة الاستراتيجة السياحية على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أنه لن يتم الوقوف أمام أي مشكلة لسبب مالي، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.