مصادر: مجموعة موانئ دبي العالمية تدرس بيع حصة من أسهم المنطقة الحرة لجبل علي

(د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة "موانئ دبي العالمية" تدرس طرح فرصة للمستثمرين الأجانب لشراء حصة في المنطقة الحرة لجبل علي بإمارة دبي والتي لعبت دورا رئيسيا في تحول إمارة دبي إلى مركز للتجارة العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن "موانئ دبي العالمية" لتشغيل الموانئ تبحث حاليا مع الشركات الاستشارية حجم الحصة التي يمكن طرحها للبيع، مشيرة إلى أن المجموعة الإماراتية تدرس خيارات عديدة منها بيع حصة من المنطقة الحرة لجبل علي ككل أو بيع بعض أصول المنطقة.

وقالت المصادر إنه من المحتمل أن تجذب هذه الصفقة صناديق الاستثمار المتخصصة في مشروعات البنية التحتية أو المستثمرين الاستراتيجيين، مشيرة إلى أن المناقشات مازالت جارية ولم يتم الوصول إلى قرارات نهائية حتى الآن.

يذكر أن المنطقة الحرة لجبل علي تجذب حوالي ربع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دبي حيث تعمل فيها أكثر من 8000 شركة منذ تأسيس المنطقة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين بحسب موقعها الإلكتروني.

وبحسب بيانات حكومة إمارة دبي بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال 2020 حوالي 7ر24 مليار درهم (7ر6 مليار دولار).

في الوقت نفسه فإن موانئ دبي العالمية تدرس حاليا بيع حصص من بعض أصولها بهدف تقليل مديونيتها. وكانت موانئ دبي العالمية قد اشترت الشركة المشغلة للمنطقة الحرة لجبل علي في 2014 مقابل 6ر2 مليار دولار.

وكانت حكومة دبي قد حولت موانئ دبي العالمية إلى شركة خاصة في أوائل 2020 للتخفف من أعباء ديونها وتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها عام 2009 عندما اضطرت الحكومة إلى ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ شركة تشغيل الموانئ.