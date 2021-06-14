موقع أمريكي: إصلاح العلاقة مع الحزب الديمقراطي أولوية لحكومة لابيد

نقل موقع "إكسيوس" الإخباري تصريحات لافتة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال فيها إن الحكومة الجديدة لبلاده يجب أن تصلح علاقاتها مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، التي تعرضت إلى تدهور كبير خلال فترة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.



وأكد لابيد، أن "الحكومة الإسرائيلية السابقة راهنت بشكل سيء ومتهور على الحزب الجمهوري، وتخلت عن الدعم المشترك من كلا الحزبين الأمريكيين"، واصفا سلوك نتنياهو تجاه الديمقراطيين بـ"المشين والخطير".



وتابع الوزير الإسرائيلي: "الجمهوريون مهمون لإسرائيل، لكنهم ليسوا الوحيدين"، فـ"إسرائيل وجدت نفسها أمام بيت أبيض ديمقراطي وكونجرس يسيطر عليه الحزب ذاته"، مشيرا إلى أن "الديمقراطيين غاضبون، ويجب تغيير ذلك".



وذكر الموقع أيضا بمواقف نتنياهو السابقة، واختلافه العلني مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بخصوص الملف النووي الإيراني، وتناغمه الكامل في المقابل مع سلفه دونالد ترامب، علاوة على ابتعاده عن نهج الرئيس الحالي جو بايدن بخصوص إيران والنزاع مع الفلسطينيين.



ورغم أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت مشابهة لسلفه بخصوص إيران والفلسطينيين، فإنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الجيدة مع إدارة بايدن.



ونقل "إكسيوس" أنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسرائيلي لابيد إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، ولقاء مرتقب مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من المسؤولين في إدارة بايدن.



وقال لابيد: "على إسرائيل أن تستعد لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران"، معتبرا أن الاتفاق سيء لكن بلاده قد يكون لها نفوذ أكبر عليه عبر انخراطها بالحوار مع إدارة بايدن بهذا الخصوص، كما توقف عند أهمية أن تعمل إسرائيل على تعزيز علاقاتها مع الجالية اليهودية في أمريكا.



واعتبر الوزير في الوقت نفسه أنه لا يرى مجالا لتحقيق اختراق فيما يتعلق باتفاق سلام مع الفلسطينيين، لكنه أقر بضرورة أن تعزز إسرائيل الحوار مع الفلسطينيين، وأن تعمل على تحسين الواقع على الأرض.