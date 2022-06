أوكرانيا: مقتل أكثر من 22 ألف شخص في ماريوبول

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، مقتل أكثر من 22 ألف شخص في مدينة ماريوبول، وترحيل أكثر من 50 ألفًا من المدنية إلى روسيا والأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقة دونيتسك.

وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «وفقًا للبيانات الأولية، قُتل أكثر من 22000 شخص في ماريوبول، وتم ترحيل أكثر من 50000 من ماريوبول إلى روسيا والأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقة دونيتسك».

واتهم رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويشينكو، من أسماهم بـ«الخونة» بنقل معلومات حيوية إلى القوات الروسية خلال قصف المدينة الساحلية الجنوبية في بداية غزوها لأوكرانيا.

وقال بويشينكو، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن تدمير البنية التحتية الحيوية للمدينة بما في ذلك إمدادات الطاقة كان منسقًا جيدًا لأن هؤلاء «الخونة» زودوا روسيا بالإحداثيات اللازمة لمعرفة أماكن إمداداتنا بالطاقة.

وأضاف بويشينكو: «الروس كانوا يعرفون أين يقصفون، فقد كان هناك العديد من الخونة الذين قدموا إحداثيات محطات الطاقة، ومعها كل شيء كان لدينا، وكل ما يعتبر ضمن البنية التحتية الحيوية للمدينة تم تدميره في الأيام السبعة الأولى، وكان يوجد 15 مصدر طاقة في المدينة، وحتى رئيس البلدية لم يكن يعرف مكانها، ورغم ذلك علموا أماكنها، وفي غضون أسبوع دمروها وتركت المدينة بلا ضوء».

كما قال بويشينكو لـ«بي بي سي»، إن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون محاصرين في المدينة التي تحتلها روسيا، وليس لديهم مياه نظيفة، ولا طعام ولا كهرباء ولا دواء.

