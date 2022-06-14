محكمة الاستئناف البريطانية ترفض محاولة منع ترحيل مهاجرين إلى رواندا

رفض قضاة محكمة الاستئناف البريطانية محاولة قانونية أخيرة لعرقلة أول رحلة جوية لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا وفقا لسياسة حكومية مثيرة للجدل.

وقد طعنت نقابة موظفي الخدمات العامة والتجارية، التي تمثل أكثر من 80% من العاملين في قوة الحدود وجمعيتا "كير فور كاليه" و"ديتنشن أكشن" الخيريتان في قرار لقاضي بالمحكمة العليا برفض تعليق الترحيل يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعني أن أول رحلة إلى رواندا بشرق أفريقيا يمكن أن تنطلق غدا الثلاثاء.

وطالب محامون للجماعات الثلاث وشخص واحد من بين المقرر ترحيلهم، بتعليق عملية ترحيل 11 شخصا في رحلة غدا الثلاثاء إلى رواندا إلى أن يتم عقد جلسة استماع لتحديد ما إذا كانت سياسة الترحيل الحكومية قانونية أم لا في الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المحامي رضا حسين قوله إن القاضي الذي رفض يوم الجمعة وقف رحلة الترحيل جوناثان سويفت، اتخذا قرارا خاطئا بشأن "توازن المصالح".

ولكن في أعقاب جلسة استماع عاجلة في لندن اليوم الاثنين، رفض ثلاثة قضاة الاستئناف، وقالوا إنه لا يوجد أي خطأ في حكم القاضي سويفت.

كان متظاهرون قد نظموا مظاعرة أمس الأحد خارج مركز لترحيل المهاجرين اعتراضا على خطط الحكومة للبدء في إرسال المهاجرين إلى رواندا، ورددا هتاف "رواندا، لا".

وهز المتظاهرون السياج الخارجي لمركز ترحيل المهاجرين أمس الأحد احتجاجا على سياسة الحكومة بشأن رواندا، وبدا أن أشخاصا داخل المبنى كانوا يصيحون أيضا.

ونظم العشرات من النشطاء مسيرة إلى مركز برووك هاوس لترحيل المهاجرين، بالقرب من مطار جاتويك في ويست ساسكس.

وردد عشرات النشطاء هتافات "نحن معكم" و"اطلقوا سراحهم" و"اوقفوا عمليات الترحيل.. بريطانيا دولة عنصرية".

وتنص خطط الحكومة على إرسال بعض الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا جوا من أجل طلب اللجوء هناك.