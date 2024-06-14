تقرير: إصابة 3 منازل شمال إسرائيل بصواريخ أُطلقت من لبنان

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أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 منازل بمستوطنة المطلة شمال إسرائيل بـ 3 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان أدت لاندلاع حريق.

ونقلت الصحيفة عن دافيد أزولاي رئيس مجلس مستوطنة المطلة، قوله: "3 منازل تضررت بعد إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان".

وأشار إلى اندلاع "حريق كبير في المكان دون تسجيل إصابات بشرية".

وكانت إسرائيل رصدت إطلاق 8 صواريخ من لبنان منذ ساعات الصباح، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتجدد إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية، وفق لوكالة الأناضول.

وكان "حزب الله" أطلق أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل الأربعاء والخميس، ردا على اغتيال جيش الاحتلال مسئولا كبيرا في الحزب مساء الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.