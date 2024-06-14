تقديرات بانتهاء عملية إسرائيل العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية بعد أسبوعين ‏

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن «هناك تقديرات بانتهاء العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بعد نحو أسبوعين».
وكشفت مصادر عبرية، عن مناقشات داخل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء القتال في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك تمهيدا للتحول إلى الجبهة الشمالية المحتلة مع جنوب لبنان.
ووفقا للمراسل العسكري لقناة 12 العبرية، فإن الاحتلال يوصي بالإسراع بإنهاء العملية العسكرية التي يشنها على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك للتجهيز لعملية أوسع في لبنان، على خلفية التصعيد الذي تشهده المواجهات الحدودية، تزامنا مع الحرب على القطاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية كان 11، عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله إن «الأصوات تتعالى لتحريك مركز ثقل» العمليات العسكرية فى إطار الحرب المدمرة التى تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضى، «من الجنوب إلى الشمال»، فى إشارة إلى التحول إلى تصعيد عسكرى فى مواجهة حزب الله فى لبنان.