تقديرات بانتهاء عملية إسرائيل العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية بعد أسبوعين ‏

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن «هناك تقديرات ‏بانتهاء العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بعد نحو أسبوعين».‏

وكشفت مصادر عبرية، عن مناقشات داخل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء القتال في رفح ‏جنوب قطاع غزة، وذلك تمهيدا للتحول إلى الجبهة الشمالية المحتلة مع جنوب لبنان‎.‎

ووفقا للمراسل العسكري لقناة 12 العبرية، فإن الاحتلال يوصي بالإسراع بإنهاء العملية ‏العسكرية التي يشنها على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك للتجهيز لعملية أوسع في لبنان، ‏على خلفية التصعيد الذي تشهده المواجهات الحدودية، تزامنا مع الحرب على القطاع‎.‎

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية كان 11‎، عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله إن «الأصوات ‏تتعالى لتحريك مركز ثقل» العمليات العسكرية فى إطار الحرب المدمرة التى تشنها إسرائيل منذ ‏السابع من أكتوبر الماضى، «من الجنوب إلى الشمال»، فى إشارة إلى التحول إلى تصعيد ‏عسكرى فى مواجهة حزب الله فى لبنان‏‎.‎