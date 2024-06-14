أحمد فهمي: عصابة الماكس يبرز دور العائلة في حياة الإنسان

أقيم مساء اليوم العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس" في سينما كايرو فيستيڤال، بحضور أبطال العمل، وعلى رأسهم أحمد فهمي ولبلبة، وعدد من نجوم الفن.

وقال أحمد فهمي إن فكرة الفيلم تدور حول العائلة بطريقة مختلفة ومميزة وبسيطة، وتبرز دورها في حياة الإنسان، مؤكداً أن العائلة بالنسبة له تمثل كل شيء.

وأضاف فهمي أن أكثر ما حمسه للفيلم هو السيناريو المميز، وأيضاً وجود نخبة من النجوم، فكانت الكواليس مبهجة جداً على الرغم من الصعوبات التي واجهها أثناء التصوير. فتحضيرات الفيلم أخذت وقتاً طويلاً وتم التصوير بشكل مضغوط قبل شهر رمضان، والمشاهد كلها خارجية، لذا كانت رحلة صعبة ولكنها ممتعة.

فيلم "عصابة الماكس" من بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، وهشام ماجد. ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.