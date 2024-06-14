مصدر بالتعليم: كنترولات الثانوية العامة واللجان تحت حراسة مشددة خلال إجازة العيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم توقف الامتحانات من السبت 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو بسبب إجازة عيد الأضحى، على أن تستأنف الامتحانات مرة أخرى يوم السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ "الشروق" إن آخر يوم لعمل كنترولات الثانوية العامة هو الخميس 13 يونيو، قبل التوقف للحصول على إجازة العيد، مؤكدًا أن اللجان واستراحات المعلمين بجميع المحافظات ستكون تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة طوال فترة إجازة العيد، فيما عدا المحافظات الحدودية، التي ستكون تحت حراسة القوات المسلحة. مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستواصل عملها خلال فترة الإجازة مع متابعة غرف العمليات بجميع المديريات التعليمية لرصد أي مشكلة قد تحدث.

وأكد المصدر أن أوراق إجابات الطلاب التي أدوا الامتحان فيها قبل إجازة العيد، وهي مواد التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، والإحصاء، ستكون في أمان تام، ولن يستطيع أي فرد اختراق الكنترولات أو التلاعب بأوراق الأسئلة التي سيؤدي الطلاب الامتحان فيها بعد انتهاء الإجازة.

وأشار المصدر إلى أنه من المستحيل تسريب أي امتحان قبل بدء اللجان، وأنه يتم نقل أوراق الأسئلة والإجابات تحت حراسة مشددة من مراكز توزيع الأسئلة حتى يتسلمها رئيس اللجنة لتوزيعها على الطلاب، لافتًا إلى أن كل ما تدعيه صفحات الغش الإلكتروني من تسريب يكون أسئلة لامتحانات من أعوام ماضية.

وحذر الطلاب من التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحانات واختراق الكنترولات حتى لا يقعوا فريسة للنصب، بجانب تعرضهم للحرمان من الامتحانات طبقًا لقانون الغش. موضحًا أن غرفة العمليات تستطيع على الفور رصد أي طالب يحاول الغش إلكترونيًا، ويتم التحقيق مع الطالب بعد استكمال امتحاناته كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستواصل متابعة سير أعمال الامتحانات، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وكذلك خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل إجراءات مشددة، وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة في نطاق المديرية، وكذا متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كل المعوقات التي تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان.